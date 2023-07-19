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19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:03:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:03:00

Pahalı krem psikolojimi bozuyor!

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Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, Youtube kanalında güzellik rutinlerinden bahsetti.

Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, Youtube kanalında güzellik rutinlerinden bahsetti. İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Samyeli'ye yüksek fiyatta satılan kremlerden alıp almadığı soruldu. Sunucu "Yüksek fiyatlı kremlere fazla inanmıyorum. Artık her şey çok daha pahalı. Maaş öder gibi kozmetik ürünleri almak gerekli mi? O kremlere verilen paralar içinize oturursa, psikolojik olarak kremin faydadan çok zararı olur" dedi.

Etiketler : Pahalı krem Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli
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