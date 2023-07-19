Pahalı krem psikolojimi bozuyor!

Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, Youtube kanalında güzellik rutinlerinden bahsetti. İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Samyeli'ye yüksek fiyatta satılan kremlerden alıp almadığı soruldu. Sunucu "Yüksek fiyatlı kremlere fazla inanmıyorum. Artık her şey çok daha pahalı. Maaş öder gibi kozmetik ürünleri almak gerekli mi? O kremlere verilen paralar içinize oturursa, psikolojik olarak kremin faydadan çok zararı olur" dedi.