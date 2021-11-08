Özüne geri döndü

Sosyal medyayı aktif kullanan Elçin Sangu, yeni projesi için kızıl olan saç rengini sarı yapmıştı. Sangu, rol aldığı dizinin bitmesiyle birlikte eskiye dönerek saçlarını kızıla boyattı. Sangu'ya hayranları "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı takipçileri ise "Sarı halin daha güzeldi" dedi.

