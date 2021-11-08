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08 Kasım 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 19:00:00

Özüne geri döndü

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Sosyal medyayı aktif kullanan Elçin Sangu, yeni projesi için kızıl olan saç rengini sarı yapmıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Elçin Sangu, yeni projesi için kızıl olan saç rengini sarı yapmıştı. Sangu, rol aldığı dizinin bitmesiyle birlikte eskiye dönerek saçlarını kızıla boyattı. Sangu'ya hayranları "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme" şeklinde yorumlar yaptı. Bazı takipçileri ise "Sarı halin daha güzeldi" dedi.

Etiketler : Özüne geri döndü Elçin Sangu saç rengini sarı
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