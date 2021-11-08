Özülkü'ye şarkı sitemi

Metin Özülkü ve Jale, sahne aldıkları mekanda izleyenleri 90'lı yıllara götürdü. Geceyi "Üzgünüm" ve "Seninle Olmak Var Ya" isimli hit şarkılarıyla açan sanatçılar, repertuvarlarıyla izleyenleri duygudan duyguya taşıdılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde Jale, Metin Özülkü'ye tatlı bir sitemde bulundu. Sanatçı dostunu, "Ben albümlerimde hiç Eda & Metin Özülkü şarkısı okumadım. Bana hiç beste vermediler" sözleriyle izleyenlere şikayet eden Jale, Özülkü'den beste sözünü aldı.