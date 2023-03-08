Özlemi dinmiyor

Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burce Tunay, erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı depremde kaybetti. Erkek arkadaşının ölümüyle yıkılan Tunay, sosyal medya hesabından sevgilisine olan özlemini dile getirdi. Tunay, "Bugün senden mesaj alamayışımın üzerinden tam 1 ay geçmiş, inanamıyorum. Gittiğin yerde hep mutlu ol sevdiğim. Ben buralarda sensizliğe alışamayacağım hiçbir zaman ama sen çok mutlu ol. Minnoşun seni çok özlüyor ve seviyor" notunu yazdı.