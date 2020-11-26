Özlem Yıldız'ın koronavirüs tedbiri...

Pandemi sonrası özel hayatına dikkat ettiğini söyleyen ünlü sunucu Özlem Yıldız, “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kişisel bakım benim için çok altlarda kalıyor. Önceliğim HES kodu, sonra bakım. Kimseyi kod olmadan kapımdan içeri almam” diyerek herkesi tedbirli olmaya davet etti.