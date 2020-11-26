26 Kasım 2020 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 07:21:00
Özlem Yıldız'ın koronavirüs tedbiri... Önce HES kodu sonra misafir
Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.
Pandemi sonrası özel hayatına dikkat ettiğini söyleyen ünlü sunucu Özlem Yıldız, “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kişisel bakım benim için çok altlarda kalıyor. Önceliğim HES kodu, sonra bakım. Kimseyi kod olmadan kapımdan içeri almam” diyerek herkesi tedbirli olmaya davet etti.
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