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07 Aralık 2020 Pazartesi 10:32:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 09:16:00

Özlem Yıldız'ın harcaması artık çantaya değil arsaya

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‘Konuştukça' programıyla ekranlara dönen Özlem Yıldız da Oktay Kaynarca gibi toprağa yatırım yaptı.

İstanbul dışında arsa alan Özlem Yıldız, "Demir 13 yaşına geldi. Daha bunun evliliği, üniversitesi var diyerek beni de bir telaş aldı. Son model cep telefonu, kendime marka bir çanta alacağıma onun geleceği için arsa alıp unutacağım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun geleceğe daha güvenle bakmasına ufacık bir katkım olursa benden mutlusu yok” dedi.

Etiketler : Konuştukça programı Özlem Yıldız yatırım Oktay Kaynarca
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