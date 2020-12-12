12 Aralık 2020 Cumartesi 20:16:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 14:36:00
Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce
1992 yılında Türkiye Güzeli seçilen Özlem Kaymaz, takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.
Özlem Kaymaz, yarışmada birinci seçilmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 18 yaşındayken güzellik tacını takan Kaymaz, yıllar önce çekilen fotoğrafını, "1992 Nisan... Bir gece evvel Türkiye’nin en güzel kızı seçilmişim. Hey gidi #tbt günü kutlu olsun’’ notuyla yayınladı.
- Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci'den ilginç kare!
- Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu 'Seni Çok Bekledim' ile ekrana hazır!
- Demet Akalın koronavirüs aşısı için Bakanlığa isim yazdırdı
- Mehmet Fatih Yalçınkaya gördüğü ilgiden memnun... Albüm öncesi 8 milyon izlenme
- Şarkıcı Gülden: Akustik şarkılar ilaç gibi
- Öykü Gürman 'Malezya Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek