Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce

Özlem Kaymaz'dan zaman yolculuğu... Güzel seçilmeden bir gün önce

Özlem Kaymaz, yarışmada birinci seçilmeden önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 18 yaşındayken güzellik tacını takan Kaymaz, yıllar önce çekilen fotoğrafını, "1992 Nisan... Bir gece evvel Türkiye’nin en güzel kızı seçilmişim. Hey gidi #tbt günü kutlu olsun’’ notuyla yayınladı.

