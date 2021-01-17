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17 Ocak 2021 Pazar 16:35:00 - Güncelleme:18 Ocak 2021 Pazartesi 08:36:00

Özlem Kaymaz'dan samimi itiraf: Tara'yı yarışma iyileştirdi

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Tescilli güzel Özlem Kaymaz, Mother's Life dergisinin bu ayki konuğu oldu.

Tescilli güzel Özlem Kaymaz, Mother’s Life dergisinin bu ayki konuğu oldu. Oğlu Daniel’in mücadele ettiği nager sendromu hastalığının tedavisi için sık sık yurtdışına giden Özlem Kaymaz, Türkiye Güzeli kızı Tara’nın da bu durumdan etkilendiğini söyledi. Kaymaz, ‘’Tara’nın Daniel’in durumunu yaşama süreci de bizim için ayrı bir travma oldu. Uzun süren bir ‘seçici suskunluk’ dönemi yaşadı. Aile dışında kimseyle konuşmadı. Onun da çok zorlu bir tedavi süreci oldu ama güzellik yarışmasıyla biz o süreçten mezun olduk. Çünkü bir topluluk önünde konuşmak artık iyileşme sürecinin son mertebesi’’ dedi.

Etiketler : Özlem Kaymaz Tara magazin
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