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04 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 10:30:00

Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta

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Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı Üç Kuruş dizisinin kadrosunda, usta sanatçı Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur da yer alıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı Üç Kuruş dizisinin kadrosunda, usta sanatçı Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur da yer alıyor. Dizide Konyalı karakterini canlandıran Uğur, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Daha önce başka dizilerde de rol alan Uğur, babası gibi müzikle de aynı zamanda yakından ilgileniyor.

Etiketler : Uraz Kaygılaroğlu Ekin Koç Üç Kuruş dizisi sanatçı Özkan Uğur' Alişan Uğur
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