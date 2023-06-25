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25 Haziran 2023 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 12:00:00

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

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Özkan Uğur'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Entübe edilen Özkan Uğur'un ailesi sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Entübe edilen 69 yaşındaki sanatçının ailesi Uğur'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Sanatçının eşi Aysun ve oğlu Alişan, sevenlerinden dua istedi. Uğur Ailesi, "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Yakında inşallah iyi haberlerini de bizzat vereceğiz. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Etiketler : özkan uğur sağlık entübe yoğun bakım
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