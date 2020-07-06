06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:09:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:16:00
Özkan Uğur kanseri yendiğini duyurdu
Kaynak: DHA
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Kanser tedavisi gören MFÖ grubu solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından raporlarının temiz çıktığını duyurdu. Uğur, "2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım" dedi.
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı. Uğur, "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.