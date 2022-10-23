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23 Ekim 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 14:30:00

‘Özgür' imajı

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Başrolünde yer alacağı 'Sıfırıncı Gün' adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Engin Öztürk, Armutlu Steakroom'da görüntülendi.

Başrolünde yer alacağı 'Sıfırıncı Gün' adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Engin Öztürk, Armutlu Steakroom'da görüntülendi. Yapımda canlandıracağı 'Özgür' karakteri için özel bir hoca eşliğinde silah eğitimi almaya başlayan oyuncu, sakallı imajıyla dikkat çekti. Öztürk, "Yeni bir projemiz var. Sakallarımı o yüzden uzatıyorum. Çok güzel olacağınızdan şüpheniz olmasın" dedi.

Etiketler : Sıfırıncı Gün Engin Öztürk Armutlu Steakroom
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