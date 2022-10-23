‘Özgür' imajı

Başrolünde yer alacağı 'Sıfırıncı Gün' adlı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Engin Öztürk, Armutlu Steakroom'da görüntülendi. Yapımda canlandıracağı 'Özgür' karakteri için özel bir hoca eşliğinde silah eğitimi almaya başlayan oyuncu, sakallı imajıyla dikkat çekti. Öztürk, "Yeni bir projemiz var. Sakallarımı o yüzden uzatıyorum. Çok güzel olacağınızdan şüpheniz olmasın" dedi.