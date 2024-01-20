"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

Şarkıcı Özgür Alter, önceki akşam Adana'da Zilly adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine özel bir repertuar hazırlayan Alter, "Sürekli şarkılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Günümüz müziğinde sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Hızlı tüketen bir toplum olduk" dedi. Adana'nın sıcağına da değinen Alter, "Bütün ülkeyi soğuklar sardı Adana hala çok sıcak Türkiye'nin Dubaisi Adana olması lazım" dedi.