VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlk Türk astronot uzayda: Kapsülün 12.19'da kenetlenmesi bekleniyor
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
İlker'den müzikal atak
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Sokak ortasında bağırdı
"Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı
20 Ocak 2024 Cumartesi 08:19:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 08:19:00

Özgür Alter: Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır

ABONE OL

Şarkıcı Özgür Alter, "Bütün ülkeyi soğuklar sardı Adana hala çok sıcak Türkiye'nin Dubaisi Adana olması lazım" dedi.

Şarkıcı Özgür Alter, önceki akşam Adana'da Zilly adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine özel bir repertuar hazırlayan Alter, "Sürekli şarkılar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Günümüz müziğinde sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Hızlı tüketen bir toplum olduk" dedi. Adana'nın sıcağına da değinen Alter, "Bütün ülkeyi soğuklar sardı Adana hala çok sıcak Türkiye'nin Dubaisi Adana olması lazım" dedi.

Etiketler : şarkıcı özgür alter adana
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
Survivor ekibine polis baskını

Survivor ekibine polis baskını

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX