Özgün'ün gurur günü

Şarkıcı Özgün Uğurlu ve Nida Uğurlu çifti karne heyecanı yaşadı. İkili, oğulları Ediz'in anaokulunu tamamlamasının ardından mutluluklarını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Çift, oğullarıyla fotoğraflarının altına, "Sevgi dolu bu yuva ile başladı Ediz'in eğitim hayatı. Dilerim bu güzel insanlar gibileri çıksın hep karşısına... Masal bitmesin, tüm kahramanları ömür boyu mutlu yaşasınlar" notunu düştü.





