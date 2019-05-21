19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle adına dava açılan Özgün Aydın kimdir, kaç yaşında? Özgün Aydın hapis yatacak mı? Kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakaret edip darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hapis istemiyle dava açıldı. Kavgada yer alan diğer şüpheliler Tamer Y. ve Elif Ç. için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin verildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Özgün Aydın davası hakkında son dakika gelişmesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Özgün Aydın, 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. 2006 – 2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı. 2009 yılında İstanbul'a gelen Özgün Aydın, Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı.

Levent Kırca'nın Olacak O Kadar TV Programı'nda sunucu ve oyuncu olarak çalıştı. 2010 yılında Oğulcan Kırca'nın yönetmenliğini yaptığı ve senaristliğini Oğulcan Kırca ile Tekin Duman'ın yaptığı, Levent Kırca, Başak Daşman, Suna Selen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Son İstasyon" adlı sinema filminde rol aldı.

Özgün Aydın,"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Dilşah Demir, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul'un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı "Olur Olur!" adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

ÖZGÜN AYDIN HAPİS YATACAK MI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.