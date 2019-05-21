  • Bist 100
    85.309
  • Dolar
    6,0534
  • Euro
    6,7596
  • Altın
    248,1109
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Alzheimer'ı önleyen altın baharat Alzheimer'ı önleyen altın baharat
Zehir isyanı Zehir isyanı
Emine Erdoğan: Dünyanın en cömert ülkesi sıfatını taşıyoruz Emine Erdoğan: Dünyanın en cömert ülkesi sıfatını taşıyoruz
İmamoğlu kontrolü kaybetti İmamoğlu kontrolü kaybetti
Çıkarma harekatı Yunan'ı titretti Çıkarma harekatı Yunan'ı titretti
ABD'den Huawei'e yaptırımda geri adım ABD'den Huawei'e yaptırımda geri adım
Surre alayı Surre alayı
İftar sofrası İftar sofrası
Her hayrın anahtarı Besmele Her hayrın anahtarı Besmele
Memur emeklisine en az 2 bin 562 lira Memur emeklisine en az 2 bin 562 lira
İstihdama seferberlik dopingi İstihdama seferberlik dopingi
Sahte dadıdan vurgun Sahte dadıdan vurgun
Sevgilisini bıçaklamış Sevgilisini bıçaklamış
Yıldız'lı iftar Yıldız'lı iftar
Yeni sesler aranıyor  Yeni sesler aranıyor 
Hazal'ın bebek bilmecesi Hazal'ın bebek bilmecesi
Fenerbahçe’de Avrupa hesabı Fenerbahçe’de Avrupa hesabı
Çilingir Çilingir
'Ünlü olmayı ben istemedim'  'Ünlü olmayı ben istemedim' 
Taraftar gibi düşünmeyelim Taraftar gibi düşünmeyelim
Sahurda Babel mesajı Sahurda Babel mesajı
Ali Koç: Topyekün bir değişim gerekiyor Ali Koç: Topyekün bir değişim gerekiyor
Fikret Orman: Futbolun değerini yükseltmeliyiz Fikret Orman: Futbolun değerini yükseltmeliyiz
Başkan Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız Başkan Erdoğan: Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Mayıs 2019 16:25 | Salı

Özgün Aydın kimdir, kaç yaşında? Özgün Aydın hapis yatacak mı?

'Özgün Aydın kimdir, kaç yaşında? Özgün Aydın hapis yatacak mı?' sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakarette bulunup darp ettiği iddia edilen ünlü oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer şüpheliler Tamer Yurtbaşı ve Elif Çelikcan için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ilce cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Özgün Aydın hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle adına dava açılan Özgün Aydın kimdir, kaç yaşında?  Özgün Aydın hapis yatacak mı? Kavgaya karıştığı sırada olay yerine gelen polislere hakaret edip darp ettiği öne sürülen oyuncu Özgün Aydın hakkında, "tehdit", "hakaret", "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hapis istemiyle dava açıldı. Kavgada yer alan diğer şüpheliler Tamer Y. ve Elif Ç. için, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.  İddianamenin verildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Özgün Aydın davası hakkında son dakika gelişmesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

ÖZGÜN AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Özgün Aydın, 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. 2006 – 2009 yılları arasında Ankara'da "Öteki Tiyatro" ve "Tiyatro Oyunbaz" tiyatro guruplarında çalıştı. 2009 yılında İstanbul'a gelen Özgün Aydın, Duru Tiyatro, Tiyatro Dan ve Levent Kırca Tiyatrosu'nda görev aldı.

Levent Kırca'nın Olacak O Kadar TV Programı'nda sunucu ve oyuncu olarak çalıştı. 2010 yılında Oğulcan Kırca'nın yönetmenliğini yaptığı ve senaristliğini Oğulcan Kırca ile Tekin Duman'ın yaptığı, Levent Kırca, Başak Daşman, Suna Selen gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Son İstasyon" adlı sinema filminde rol aldı. 

Özgün Aydın,"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Dilşah Demir, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

2014 yılında senaryosunu Alper Kul'un Ali Kobanbay ile birlikte yazdığı "Olur Olur!" adlı sinema filminde Alper Kul, Onur Buldu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Yılmaz Gruda, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

ÖZGÜN AYDIN HAPİS YATACAK MI? 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, oyuncu Özgün Aydın'ın 11 Ocak 2019 tarihinde Kadıköy'de bir kavgaya karıştığı, kavga nedeni ile olay yerine gelen polis memurlarına hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

 

'Hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız'
Bebek bakma bahanesiyle 100 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı
Kameralar önünde Türkiye ile ilgili küstah sözler!
"Tüm gelişmeler Türkiye'ye askeri operasyonu işaret ediyor"
"Darbe planına karargahta katıldım"
ABD’yi geride bıraktı ve dünyanın en büyük donanması haline geldi
AB'den tek kullanımlık plastik ürünlere yasak
Kabe’nin içinde ne var?
Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak
Üniversitedeki katliamda sır perdesi aralanıyor! "Rahatla şimdi, vurdum hepsini"
Taraftarları ayağa kaldıran açıklamalar! 'Fenerbahçe'yi ayran yaparlar'
FETÖ'cü taktiğini kimden öğrendi? Neden cevap vermiyor?
Türk teknesine ateş açıldı! Yaralılar var
S-400 için Türkiye'ye saldıran senatörlerin gizli yüzü deşifre oldu
Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik
Yunan dolandırıcı şebekesi iş başında! Evlilik vaadiyle 300 bin TL kaptırdı
Emekliye yüzde 6.7 zam! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
"Cumhuriyet Gazetesi, bir yalanın daha altına imza attı"
Mansur Topçuoğlu'nun tutuklanmasındaki detaylar ortaya çıktı
Az primi olana emeklilik olanağı! Prim günü eksik kişi nasıl emekli olur?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ