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Aşkları kısa sürdü
13 Ocak 2024 Cumartesi 08:28:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:28:00

Özgü Namal ve Mehmet Ferman Doğan aşkı kısa sürdü

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Mehmet Ferman Doğan ile aşk yaşadığı konuşulan Özgü Namal ilişkisine nokta koydu.

Yaklaşık 6 aydır turizmci Mehmet Ferman Doğan ile aşk yaşadığı konuşulan Özgü Namal ilişkisine nokta koydu. Eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü sonrası Köyceğiz'deki evi kapatan ünlü isim, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmüştü. Uzun bir aradan sonra 'Kızıl Goncalar' dizisiyle ekranlara dönen Namal, geçen ekim ayında turizmci Mehmet Ferman Doğan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, sessiz sedasız yollarını ayırdı. Doğan, sosyal medyadan "Hoşçakal iki gözüm, hoşçakal. Allah yar ve yardımcı olsun" mesajını yazdı.

Etiketler : özgü namal mehmet ferman doğan aşk
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