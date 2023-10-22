Rol aldıkları 'Üç Kız Kardeş' dizisinin setindeki arkadaşlıkları aşk dönüşen oyuncular Özgü Kaya ve Eren Ören'in ilişkisi doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaya ve Ören'den aşk dolu yeni bir paylaşım geldi. Kaya, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını "İyi ki sen" notunu yazarak paylaştı. Oyuncunun gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.