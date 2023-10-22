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22 Ekim 2023 Pazar 15:15:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 15:15:00

Özgü Kaya ve Eren Ören'den aşk dolu paylaşım

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Üç Kız Kardeş dizisinin setindeki arkadaşlıkları aşk dönüşen Özgü Kaya ve Eren Ören'in ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Rol aldıkları 'Üç Kız Kardeş' dizisinin setindeki arkadaşlıkları aşk dönüşen oyuncular Özgü Kaya ve Eren Ören'in ilişkisi doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kaya ve Ören'den aşk dolu yeni bir paylaşım geldi. Kaya, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını "İyi ki sen" notunu yazarak paylaştı. Oyuncunun gönderisine takipçileri binlerce beğeni ve yorumda bulundu.

Etiketler : üç kız kardeş özgü kaya eren ören
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