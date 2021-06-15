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15 Haziran 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 12:30:00

Özge'nin yeni hali dillere düştü

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Geçmişten günümüze geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Özge Ulusoy, bu kez yeni haliyle sosyal medyanın diline düştü.

Geçmişten günümüze geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Özge Ulusoy, bu kez yeni haliyle sosyal medyanın diline düştü. Bu görüntüsüyle Ceylan ve Yonca Evcimik'e benzetilen Ulusoy, gelen tepkiler sonrası "İkisine de benzetilmekten mutluluk duyarım. Fotoşoptan dolayı biraz değişik çıkmışım Her şey kontrol altında" diye konuştu.

Etiketler : Özge Ulusoy estetik operasyonlar Yonca Evcimik Fotoşoptan
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