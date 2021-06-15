Özge'nin yeni hali dillere düştü

Geçmişten günümüze geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Özge Ulusoy, bu kez yeni haliyle sosyal medyanın diline düştü. Bu görüntüsüyle Ceylan ve Yonca Evcimik'e benzetilen Ulusoy, gelen tepkiler sonrası "İkisine de benzetilmekten mutluluk duyarım. Fotoşoptan dolayı biraz değişik çıkmışım Her şey kontrol altında" diye konuştu.