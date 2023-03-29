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Özge'den Esra'ya ‘Paçoz' yanıt
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29 Mart 2023 Çarşamba 12:28:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 12:28:00

Özge'den Esra'ya ‘Paçoz' yanıt

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Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi hakkında "Özge'yi görünce üzülüyorum. Paçozluğa doğru gitmeye başladı kız" diyen sunucu Esra Balamir'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi hakkında "Özge'yi görünce üzülüyorum. Paçozluğa doğru gitmeye başladı kız" diyen sunucu Esra Balamir'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özpirinnçi kendisine 'paçoz' diyen Balamir'e "'Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan" dedi.

Etiketler : Özge Özge Özpirinçci Esra Balamir

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