Özge'den Esra'ya ‘Paçoz' yanıt

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi hakkında "Özge'yi görünce üzülüyorum. Paçozluğa doğru gitmeye başladı kız" diyen sunucu Esra Balamir'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özpirinnçi kendisine 'paçoz' diyen Balamir'e "'Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar isyan" dedi.