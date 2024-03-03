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Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
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03 Mart 2024 Pazar 08:28:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 08:28:00

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

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Oyuncu Özge Yağız, kadınların birbirlerine destek olması gerektiğini söyledi. Özge Yağız, "Kadın kadının düşmanı değil, destekçisi olmalı." diye konuştu.

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Özge Yağız, kadınların birbirlerine destek olması gerektiğini söyledi. Oyuncu, önceki gün bir davette tek başına objektiflere yansıdı. 'Kadın kadının düşmanıdır' sözü için Yağız, "Ben buna inanmak istemiyorum. İnanırsam kendi hayatıma çekebilirim hissediyorum. Kadın kadının düşmanı değil, destekçisi olmalı" diye konuştu.

Etiketler : oyuncu özge yağız kadın
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