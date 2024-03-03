Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Özge Yağız, kadınların birbirlerine destek olması gerektiğini söyledi. Oyuncu, önceki gün bir davette tek başına objektiflere yansıdı. 'Kadın kadının düşmanıdır' sözü için Yağız, "Ben buna inanmak istemiyorum. İnanırsam kendi hayatıma çekebilirim hissediyorum. Kadın kadının düşmanı değil, destekçisi olmalı" diye konuştu.