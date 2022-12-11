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11 Aralık 2022 Pazar 14:31:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 14:31:00

Özge Ulusoy: Vicdansızlar

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Özge Ulusoy, vefat eden babası Haydar Ulusoy'un cenaze törenine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sert bir yanıt verdi.

Model Özge Ulusoy, geçen hafta Ankara'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden babası Haydar Ulusoy'un cenaze törenine makyajlı katıldığı yönündeki eleştirilere sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından isyan eden Ulusoy, acısını şu sözlerle paylaştı:

'NASIL BU HALE GELDİK!'

"Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik! Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz."

Etiketler : model özge ulusoy cenaze töreni
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