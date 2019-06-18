Özge Ulusoy’un sevgilisi Faruk Çolakoğlu tatil için kesenin ağzını açtı

Özge Ulusoy, tatil rotasını sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile Portofino'nun ardından Sardinya Adası'na çevirdi. Ulusoy'la yurt dışında buluşan Çolakoğlu, Sardinya kaçamağı için de kesenin ağzını açtı. İşadamı, aşkıyla konaklamak için geceliği 23 bin lira olan Hotel Cala di Volpe'yi tercih etti.



Aşkının bonkörlüğüyle mest olan Özge Ulusoy da lüks otelden birbiri ardına paylaşım yaparak sosyal medyada yine havasını attı. Çolakoğlu ile 7 aydır aşk yaşayan 37 yaşındaki modelin Sardinya Adası'ndaki VIP tatil paylaşımları ise "Hayat Özge'ye güzel" dedirtti.



TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Ulusoy aşkı yüzünden ailesinden uyarı alan Çolakoğlu, tatilde paylaşım yapmaktan kaçındı.