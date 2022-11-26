Özge Ulusoy: Spor yaparken gelinlik giyeceğim

Manken Özge Ulusoy, İzmir'de düzenlenen gelinlik, damatlık ve abiye giyim fuarında podyuma çıktı. Ulusoy, defilede yurtdışından getirilen 50 kilo olan ve özel taşlarla işlenmiş gelinlikler giydi. Podyumda giydiği gelinliğin ağırlığı hakkında konuşan Ulusoy, ''Gelinlik inanılmaz ağırdı. Ben artık spor yapmak yerine gelinliği giyip dolaşacağım zaten aynı kaloriyi yakmış olurum" diyerek herkesi güldürdü.