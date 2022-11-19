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19 Kasım 2022 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 13:00:00

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

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Özge Ulusoy, defilede boy gösterdi. Özge Ulusoy, mankenliği henüz bırakmayı düşünmediğini söyledi.

Özge Ulusoy, yan sanayi ürünleri defilesinde boy gösterdi. 'Moda yan sanayide başlar' mottosuyla 67. AYSAF Fuarı'nda podyuma çıkan 38 yaşındaki Ulusoy, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Mankenliği henüz bırakmayı düşünmediğini söyleyen Ulusoy, ''Tasarımcılar ve markalar beni tercih ettiği sürece devam edecek. Naomi Campbell bile hala podyuma çıkıyor. Kendime iyi baktıkça, sağlığıma dikkat ettikçe devam edeceğim" dedi.

Etiketler : özge ulusoy mankenlik magazin
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