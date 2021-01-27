27 Ocak 2021 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 17:12:00
Özge Özder'den anlamlı hareket! Hediyeleri ihtiyacı olanlara verecek
Kız çocuk sahibi olmaya hazırlanan oyuncu Özge Özder, doğuma sayılı günler kala anlamlı bir harekete imza attı.
Ünlü oyuncu Özge Özder, bebeğine gelen hediyeleri, ihtiyacı olan takipçilerine gönderme kararı verdi.
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