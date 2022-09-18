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18 Eylül 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 12:00:00

Özge ile çalışmak keyifli

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Pınar Deniz'le mutlu bir beraberliği olan Kaan Yıldırım, 'Sipahi' dizisinde başrolünü paylaşacağı Özge Gürel hakkında konuştu.

Pınar Deniz'le mutlu bir beraberliği olan Kaan Yıldırım, 'Sipahi' dizisinde başrolünü paylaşacağı Özge Gürel hakkında konuştu. Oyuncu, "Özge çok sevdiğim bir arkadaşım. Zaten Serkan da öyle, beraber çalışmıştık. O yüzden onunla çalışmak çok konforlu ve keyifli olacak. Çok severim ikisini de" dedi. Yapımda bir istihbarat ajanının hikayesi anlatılıyor.

Etiketler : Özge ile çalışmak keyifli Pınar Deniz Özge Gürel
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