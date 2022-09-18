Özge ile çalışmak keyifli
Pınar Deniz'le mutlu bir beraberliği olan Kaan Yıldırım, 'Sipahi' dizisinde başrolünü paylaşacağı Özge Gürel hakkında konuştu.
Pınar Deniz'le mutlu bir beraberliği olan Kaan Yıldırım, 'Sipahi' dizisinde başrolünü paylaşacağı Özge Gürel hakkında konuştu. Oyuncu, "Özge çok sevdiğim bir arkadaşım. Zaten Serkan da öyle, beraber çalışmıştık. O yüzden onunla çalışmak çok konforlu ve keyifli olacak. Çok severim ikisini de" dedi. Yapımda bir istihbarat ajanının hikayesi anlatılıyor.