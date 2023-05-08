Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu 7 yıl süren aşklarının ardından geçen yıl 14 Temmuz'da nikah masasına oturmuştu. Her zaman örnek olarak gösterilen çiftten Özge Gürel, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gürel, Serkan Çayoğlu'yla uyurken aralarına giren kedinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu paylaşıma "Günaydın, bu hikayede yanan ben oldum" notunu ekledi.

