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Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 09:37:00

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi!

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7 yıl süren aşklarının ardından geçen yıl evlenen Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun arasına kara kedi girdi.

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu 7 yıl süren aşklarının ardından geçen yıl 14 Temmuz'da nikah masasına oturmuştu. Her zaman örnek olarak gösterilen çiftten Özge Gürel, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gürel, Serkan Çayoğlu'yla uyurken aralarına giren kedinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu paylaşıma "Günaydın, bu hikayede yanan ben oldum" notunu ekledi.

Etiketler : serkan çayoğlu özge gürel kara kedi
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