Özge Gürel önceki gün Etiler'deydi. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşan oyuncu, çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet etti. Geçtiğimiz ağustos ayında yedi yıldır birlikte olduğu Serkan Çayoğlu'yla İtalya'da tarihi Villa Rizzardi kalesinde masalı bir düğünle hayatını birleştiren oyuncu, "Evliliğimiz güzel gidiyor. Biz olduğumuz gibiyiz. Samimiyetimiz yansıyor. Her zaman olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz" dedi.

