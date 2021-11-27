Eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak 'Beni aldatıyorsun' diye baskı kurması üzerine kendisine açtığı boşanma davası devam eden Özer Hurmacı, açıklamalarda bulundu. 3 çocuğunu göremediğini için sürekli dert yanan eski futbolcu, "Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları onları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu ne getireceği belli olmuyor" dedi. Eşinin 30 milyon TL tazminat ve 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili Hurmacı, "Onlar benim canım, onlara bütün mal varlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey çocuklarımın bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları" dedi.

