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27 Kasım 2021 Cumartesi 11:51:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 11:53:00

Özer Hurmacı: Bütün mal varlığım feda olsun

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Özer Hurmacı boşanma davası devam eden eşi Mihriban Hurmacı'nın 75 bin lira nafaka isteğine, servetini çocuklarından esirgemeyeceğinin yanıtını verdi. Hurmacı, "Benim üzüldüğüm tek şey çocuklarımın bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları" dedi.

Eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritalarına bakarak 'Beni aldatıyorsun' diye baskı kurması üzerine kendisine açtığı boşanma davası devam eden Özer Hurmacı, açıklamalarda bulundu. 3 çocuğunu göremediğini için sürekli dert yanan eski futbolcu, "Artık çocuklarımı görebiliyorum, mahkeme hafta sonları onları görmeme izin verdi. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Çocuklarım için üzülüyorum ama hayat bu ne getireceği belli olmuyor" dedi. Eşinin 30 milyon TL tazminat ve 75 bin TL nafaka istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili Hurmacı, "Onlar benim canım, onlara bütün mal varlığım feda olsun. Benim üzüldüğüm tek şey çocuklarımın bu durumlara şahit olmaları ve yaşamaları" dedi.

Etiketler : mihriban hurmacı özer hurmacı magazin
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