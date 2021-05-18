18 Mayıs 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 11:00:00
Özel hayat suskunluğu
Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan Berrak Tüzünataç, Bodrum'daki tatilinin ardından Arnavutköy'de görüntülendi.
Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan Berrak Tüzünataç, Bodrum'daki tatilinin ardından Arnavutköy'de görüntülendi. Tüzünataç, eski erkek arkadaşı hakkındaki soruları, ''Arkadaşlar beni biliyorsunuz özel hayatımla ilgili asla konuşmadım, konuşmam da. Sizlere kolay gelsin'' diyerek cevapsız bıraktı.