  • BIST
    1461.72
  • Dolar
    8,3456
  • Euro
    10,1908
  • Altın
    501,3170
İstanbul
13 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karavanda sohbet programı
Fırat'a polis uyarısı
Müzik için şöhreti kabul ettim!
Ferrari gibi kadın!
"Filistin'e barış gücü yollamaya hazırız"
Azerbaycan'dan SİHA paylaşımı...
Teröristbaşı patronlarını tehdit etti
Özel hayat suskunluğu
Altı aylık eğitim sonrası setteler!
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Tansiyonu düşürün
Ilhan Omar'dan Biden yönetimine tepki: Şok edici olur
İşte operasyonun şifreleri...
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Mayıs
Kovid geçirenler tuz ve şekerden uzak durmalı
Korona aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun
Besin alerjisi sezaryen ile doğan çocuklarda daha fazla
yÜRÜYÜŞTE YAĞ YAKTIRAN TÜYOLAR
Lübnan'dan İsrail tarafına 6 roket atıldı
Başkan Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'na katılacak
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi
Çiftçiye ve esnafa müjde! Başkan Erdoğan tek tek açıkladı
18 Mayıs 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 11:00:00

Özel hayat suskunluğu

ABONE OL

Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan Berrak Tüzünataç, Bodrum'daki tatilinin ardından Arnavutköy'de görüntülendi.

Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan Berrak Tüzünataç, Bodrum'daki tatilinin ardından Arnavutköy'de görüntülendi. Tüzünataç, eski erkek arkadaşı hakkındaki soruları, ''Arkadaşlar beni biliyorsunuz özel hayatımla ilgili asla konuşmadım, konuşmam da. Sizlere kolay gelsin'' diyerek cevapsız bıraktı.

Etiketler : uraz kaygılaroğlu berrak tüzünataç bodrum
Aslı'nın rol arkadaşı Kaan

Aslı'nın rol arkadaşı Kaan
‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok

‘Zayıfsın' yorumlarına tahammülü yok
Hayalindeki role kavuştu

Hayalindeki role kavuştu
BU değişimin bedeli 100 bin TL

BU değişimin bedeli 100 bin TL
Yazlık fiyatları uçmuş!

Yazlık fiyatları uçmuş!
49 oldu

49 oldu
‘Züleyha' sahneleri zorladı

‘Züleyha' sahneleri zorladı
Kızı için taşındı

Kızı için taşındı
27 yıl sonra yeni pencere

27 yıl sonra yeni pencere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER