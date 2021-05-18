Özel hayat suskunluğu

Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz bir şekilde ayrılan Berrak Tüzünataç, Bodrum'daki tatilinin ardından Arnavutköy'de görüntülendi. Tüzünataç, eski erkek arkadaşı hakkındaki soruları, ''Arkadaşlar beni biliyorsunuz özel hayatımla ilgili asla konuşmadım, konuşmam da. Sizlere kolay gelsin'' diyerek cevapsız bıraktı.

