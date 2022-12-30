VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da Wagner krizi
EYT'den faydalanmak isterken dolandırılmayın
Ülkü Ocakları'nın eski başkanı silahlı saldırıda öldü
Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Dünya genelinde 2022'de 66 gazeteci öldürüldü
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye iade ediliyor
30 Aralık 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:00:00

Özel fotoğrafçı tuttu

ABONE OL

Eski manken Ebru Şallı kendisine aylık 15 bin liraya fotoğrafçı ayarladı. Şallı, 3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabında artık profesyonel pozlarını paylaşacak.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, işi ciddiye aldı. 3 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ve bir karesi çok sayıda beğeni alan Şallı, kendine özel bir ekip kurdu. Bir fotoğrafçıyla çalışmaya başlayan Şallı, aylık 15 bin lira ödüyor. Şallı, önceki gün fotoğrafçısıyla bir alışveriş merkezinde çekim yaparken görüntülendi. Mekanın çeşitli noktalarında çekim yaptıran Şallı, habercilerle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı. Şallı geçtiğimiz günlerde 3 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet görmüş ve "Tartışma yaşandı aramızda ama fiziksel müdahale kesinlikle olmadı, Bana bir şiddet uygulansa asla affetmem zaten" demişti.

Etiketler : ebru şallı manken fotoğrafçı
Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
Emrah'ın oğlu evleniyor

Emrah'ın oğlu evleniyor
Baba-kız hikayesi

Baba-kız hikayesi
Yasak Elma'nın Julia'sı

Yasak Elma'nın Julia'sı
"Kenan Işık bıraktığınız gibi"

"Kenan Işık bıraktığınız gibi"
Enerjisi kıyafette

Enerjisi kıyafette
Altıncı yıl kutlaması

Altıncı yıl kutlaması
Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı

Devrim Özkan bilinmeyenleri açıkladı
Bir yıl sonra yeniden ekranda

Bir yıl sonra yeniden ekranda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX