Özel fotoğrafçı tuttu

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şallı, işi ciddiye aldı. 3 milyonun üzerinde takipçisi bulunan ve bir karesi çok sayıda beğeni alan Şallı, kendine özel bir ekip kurdu. Bir fotoğrafçıyla çalışmaya başlayan Şallı, aylık 15 bin lira ödüyor. Şallı, önceki gün fotoğrafçısıyla bir alışveriş merkezinde çekim yaparken görüntülendi. Mekanın çeşitli noktalarında çekim yaptıran Şallı, habercilerle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı. Şallı geçtiğimiz günlerde 3 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan'da araç içinde şiddet görmüş ve "Tartışma yaşandı aramızda ama fiziksel müdahale kesinlikle olmadı, Bana bir şiddet uygulansa asla affetmem zaten" demişti.

