Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu

Geçtiğimiz yıl mart ayında kendisinden 21 yaş küçük Feyza Aktan'la nikah masasına oturan Özcan Deniz, boşanma kararı aldı.

Kuzey adında bir oğulları olan çiftin, boşanma protokolü ortaya çıktı.

AVUKATINA TALİMAT VERDİ

Eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz, dava için avukatına talimat verdi. Çiftin boşanma davası, çekişmeli olarak görülecek.

VELAYETİ İSTEDİ

Eşinin 1 yaşındaki oğlu Kuzey'e annelik görevini yerine getirmediğini iddia eden Özcan Deniz, boşanma davası açıp çocuğunun velayetini de kendine istedi.

2 EV, ARABA VE 50 BİN TL

Özcan Deniz, anlaşma gereği Feyza Aktan'a iki ev, bir araba ve aylık 50 bin TL nafaka verecek.

Kaynak: Ensonhaber