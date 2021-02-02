'Kuzey'i benden almak istiyor'

Özcan Deniz’in oğlu Kuzey’in velayeti için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı davanın ilk celsesi dün görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, Aktan katılırken Özcan Deniz’i ise avukatı temsil etti. Duruşma çıkışı açıklama yapan Feyza Aktan, oğlu Kuzey için hukuk mücadelesi içinde olduğunu ve sabırsızlıkla sürecin sonlanmasını beklediği söyledi. Feyza Aktan, ‘’Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dava devam ettiği için çok fazla bir açıklama yapmayacağım. Ben çocuğum için buradayım. Çocuğu benden almak istiyor. Mahkeme çocuk için en doğru kararı verecek’’ dedi. Aktan, davada gizlilik kararı olduğu için daha fazla konuşamayacağını söyledi. Basına kapalı olan duruşma, delillerin toplanması için ertelendi.



NESLİHAN KESKİN

