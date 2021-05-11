Özcan Deniz 12 milyonluk evine yerleşti

Özcan Deniz, Zekeriyaköy'den aldığı 12 milyon TL değerindeki yeni villasından çıkarken görüntülendi. Çocuğu Kuzey'e yakın olmak için aynı mahalleden bir yer satın alan Deniz, gazetecileri bir anda karşısında görünce panik yaptı. Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile yaşadığı olayların hatırlatılması üzerine sessiz kaldı.

