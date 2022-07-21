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21 Temmuz 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 15:00:00

Özbekistan'da buluştular

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Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığın üstlendiği hem de oynadığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin kadrosunda yer alan Pelin Akil, çekimler için Özbekistan'a gitti.

Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığın üstlendiği hem de oynadığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin kadrosunda yer alan Pelin Akil, çekimler için Özbekistan'a gitti. Kaynarca ile 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde de birlikte kamera karşısına geçen Akil, eski rol arkadaşıyla yeniden aynı sette buluştu. Kaynarca ile birlikte çekilmiş karesini paylaşan Akil, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Etiketler : Oktay Kaynarca Cihana Sığmazam Özbekistan
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