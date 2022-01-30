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30 Ocak 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 12:00:00

Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

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Şarkıcı Hera açıklamalarda bulundu. Hera, sevgilisi Ozan Doğulu'nun kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna, "Fiziğim gereği, giydiğim şeyler dikkat çekiyor.

Şarkıcı Hera açıklamalarda bulundu. Hera, sevgilisi Ozan Doğulu'nun kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna, "Fiziğim gereği, giydiğim şeyler dikkat çekiyor. Ozan, özgüveni olan işin içinde bir adam. Bazen Antepliliği tutuyor... Sorun oluşturmuyoruz birbirimizin hayatında" diyerek cevap verdi.

Etiketler : Antepliliği tutuyor sevgilisi Ozan Doğulu Hera
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