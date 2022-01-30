Ozan'ın Antepliliği tutuyor bazen!

Şarkıcı Hera açıklamalarda bulundu. Hera, sevgilisi Ozan Doğulu'nun kıyafetlerine karışıp karışmadığı sorusuna, "Fiziğim gereği, giydiğim şeyler dikkat çekiyor. Ozan, özgüveni olan işin içinde bir adam. Bazen Antepliliği tutuyor... Sorun oluşturmuyoruz birbirimizin hayatında" diyerek cevap verdi.