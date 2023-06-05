VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Maduro, Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nin görüntülerini paylaştı
FootGolf Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetimizi aldık
Kastamonu'da 1, Samsun'da 1, Sinop'ta 2 ilçede şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi
Emekliye ve memura görülmemiş zam oranı
05 Haziran 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 10:00:00

Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

ABONE OL

Ozan Doğulu'yla birlikte olan şarkıcı Hera, önceki gün sahne aldı.

Müzisyen Ozan Doğulu'yla birlikte olan şarkıcı Hera, önceki gün Ortaköy'de sahne aldı. 888 adlı mekanda konser veren Hera, Ozan'ın işleri nedeniyle geceye geceye gelemediğini söyledi. Doğulu'nun yeni projesi üzerine yoğunlaştığını belirten Hera, ''100. yıl marşını hazırlıyor. Tüylerimi diken diken ediyor benim. Kısa zaman içerisinde de çıkacaktır. Ozan'ım bana da şarkılar yapıyor. Biz çok güzel anlaşıyoruz ya beni asla kırmıyor'' dedi.

Etiketler : müzisyen ozan doğulu hera
Psikolojik destek aldım

Psikolojik destek aldım
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz
881 bin TL'lik kombin

881 bin TL'lik kombin
Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim

Kayahan'ın kızı olduğumu gizledim
Müziğe ilk adım

Müziğe ilk adım
Podyumun Kleopatra'sı

Podyumun Kleopatra'sı
54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX