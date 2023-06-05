Ozan 100. Yıl marşı hazırlıyor

Müzisyen Ozan Doğulu'yla birlikte olan şarkıcı Hera, önceki gün Ortaköy'de sahne aldı. 888 adlı mekanda konser veren Hera, Ozan'ın işleri nedeniyle geceye geceye gelemediğini söyledi. Doğulu'nun yeni projesi üzerine yoğunlaştığını belirten Hera, ''100. yıl marşını hazırlıyor. Tüylerimi diken diken ediyor benim. Kısa zaman içerisinde de çıkacaktır. Ozan'ım bana da şarkılar yapıyor. Biz çok güzel anlaşıyoruz ya beni asla kırmıyor'' dedi.