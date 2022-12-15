Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler', bir kez daha Ankara Congresium'da sahnelendi. Oyunu izleyenler arasında yer alan Erdoğan, ''Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü bir durum bu. Çünkü 1973'te Ankara'ya geldik, ilk gün sokağa çıktık bir 'duvar' vardı. Arkasında ne olduğunu anlayamamıştım, hâlâ anlayamadım'' dedi. Erdoğan konuşmasını ''Bu arada çok az yazdığım şeyin mesajı bu kadar net olmuştur: 'Oyununuzu adam gibi oynayın, camlarımızı da kırmayın!'' sözleriyle bitirdi.