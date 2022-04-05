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05 Nisan 2022 Salı 12:12:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 15:07:00

Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor

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Altan Erkekli tiyatro sahnesindeki rollerinin sinema kadar etki göstermediğini belirtti: ''Oynadığım oyunlar unutuldu gitti. Vizontele'yi hâlâ kuşaklar izliyor."

Altan Erkekli tiyatro sahnesindeki rollerinin sinema kadar etki göstermediğini belirtti: ''Oynadığım oyunlar unutuldu gitti. Vizontele'yi hâlâ kuşaklar izliyor."

Oyuncu Altan Erkekli Ramazan eğlenceleri kapsamında Veysel Diker ile 'Ortadaki Oyun' adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Oyunun 9 Nisan'da prömiyer yapacağını söyleyen Erkekli, tiyatronun kendisini sinemadan daha çok mutlu ettiğini belirtti. Sahnede seyirciyle birlikte olmanın ayrı bir keyif kattığını belirten Erkekli, ''Türkiye'deki yaşam koşulları nedeniyle televizyonda olmak zorunlu oluyor. Oynadığım oyunlar unutuldu gitti, izlemeyenler var ama Vizontele'yi hâlâ kuşaklar izliyor. Onun için var olduğu şartlar doğrultusunda da sinemada olmaya çalışacağım" dedi. Erkekli, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmde, Belediye Başkanı Nazmi karakterine hayat vermişti.

Etiketler : Oyunlarım unutuluyor filmlerim unutulmuyor Altan Erkekli
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