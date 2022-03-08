VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Dönmez rezerv miktarını açıkladı!
"Türkiye bizi büyük masraflardan kurtaracak"
Geleceğin hukukçuları için tarihi kamp
Netflix'ten yeni Rusya hamlesi
Azerbaycan'dan Rusya'ya tepki: Son verin
"Spekülatörleri doğduğuna pişman etmeliyiz"
Putin'i kızdıracak hamle!
"Bizi HDP dağa gönderdi"
Ukrayna-Rusya savaşı sürerken sarsan istifa!
15 yıl sonra bir ilk
Ukrayna'ya müdahalenin perde arkası deşifre oldu!
11 Mart'ta fişi çekiyor
Türk diplomasisinin büyük başarısı
Ukrayna'dan sürpriz karar!
İstanbul'da "kar fırtınası" alarmı!
Önceliği çocuğu
Oyuncuya 200 bin liralık dava
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
Gençleri desteklemeye devam
Safiye artık kısa saçlı
Duygusal ziyaret
Paris'te Hadise rüzgarı
Tavuğun derisini tüketmeyin!
Soğuk havalar geri geldi: Bu havalarda kalbe dikkat!
08 Mart 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 13:00:00

Oyuncuya 200 bin liralık dava

ABONE OL

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan Emre Törün'e yapım şirketi TMC Film, sözleşmeye aykırı hareket ettiğini iddia ederek dava açtı.

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan Emre Törün'e yapım şirketi TMC Film, sözleşmeye aykırı hareket ettiğini iddia ederek dava açtı. Törün'den 200 bin lira isteyen yapım şirketi, dilekçede oyuncuyla 26 bölüm anlaştıklarını, bölüm başı 11 bin 500 lira ücret alan oyuncunun fiyatını iki katına çıkardığını ifade etti. Yapım şirketi bölüm başı 23 bin lira talepte bulunan Emre Törün'ün sözleşme şartlarına uymadığını iddia ederek 200 bin lira cezai şart bedelli alacağının tahsilini talep etti.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Oyuncuya 200 bin liralık dava Bir Zamanlar Kıbrıs Emre Törün
Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi

Kanser reçetesine sosyal etkinlik eklendi
Parçalar aşk acısı çekenlere

Parçalar aşk acısı çekenlere
Düğün alışverişi

Düğün alışverişi
Seda'yı elimden aldı

Seda'yı elimden aldı
Düğün her an olabilir

Düğün her an olabilir
Pijama utandırdı

Pijama utandırdı
Filmin kadın mahkumları

Filmin kadın mahkumları
Sorunları hallettik

Sorunları hallettik
Bebek odası hazırlığı

Bebek odası hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER