Oyuncuya 200 bin liralık dava

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alan Emre Törün'e yapım şirketi TMC Film, sözleşmeye aykırı hareket ettiğini iddia ederek dava açtı. Törün'den 200 bin lira isteyen yapım şirketi, dilekçede oyuncuyla 26 bölüm anlaştıklarını, bölüm başı 11 bin 500 lira ücret alan oyuncunun fiyatını iki katına çıkardığını ifade etti. Yapım şirketi bölüm başı 23 bin lira talepte bulunan Emre Törün'ün sözleşme şartlarına uymadığını iddia ederek 200 bin lira cezai şart bedelli alacağının tahsilini talep etti.

Neslihan KESKİN