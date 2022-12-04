Oyunculuktan yönetmenliğe

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Paşhan Yılmazel, sevenlerinin karşısına yönetmen olarak çıkıyor. Yılmazel, Ceyhun Fersoy ve Ferman Akgül'ün yer aldığı ilk filmi 'Bumerang'la ilgili konuştu. Yönetmenliğe geçiş hikayesiyle ilgili Yılmazel, "Tiyatroda yaptığımız kurgu ve matematiği sinemaya taşımaya karar verdim. Şu anda yeni bir adımda olmak tabii ki çok heyecanlandırıyor. Oyunculuk kariyerimde 23 yılı geride bıraktım. Edindiğim tecrübeleri yönetmenliğime, yazarlığıma, yeni oyunlara, yeni filmlere taşımak istiyorum" dedi.