Oyunculuk ve şarkıcılık bir arada

Oyunculuk ve şarkıcılık bir arada

Seyircisiyle buluşmaya hazırlanan 'Başım Belada' dizisinin başrolünde yer alacak olan Keremcem, tek başına objektiflere yansıdı. Dizi ve şarkıcılığı aynı anda yapmaya çalıştığını söyleyen Keremcem, "Çok fazla sayıda şarkı yaptım. Bir yandan dizi çekerken, şarkıları da piyasaya sürmek zor oluyor. Hazırlığımı önceden yaptım. Dizi devam ederken önümüzdeki 3 ayda 3 şarkı çıkaracağım" dedi.