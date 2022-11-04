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04 Kasım 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 09:30:00

Oyunculuk var olma nedenim

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Genç yetenek Hafsanur Sancaktutan, oyunculukla ilgili, ''Oynadığım her rol bana birçok şeyi kendimde var edebileceğimi öğretiyor'' dedi.

Genç yetenek Hafsanur Sancaktutan, oyunculukla ilgili, ''Oynadığım her rol bana birçok şeyi kendimde var edebileceğimi öğretiyor'' dedi.

Dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy ile başrolünü paylaşan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, oyunculuğun hayatındaki yerini anlattı. Elele dergisi için objektif karşısına geçen Sancaktutan, "Benim için 'var olmayı' ifade ediyor oyunculuk. İnsan var olduğunu hissettiğinde bütünleşebiliyor evrenle ve kendisiyle. Oyunculuk da bana, birçok şeyi kendimde nasıl var edebileceğimi, kendime nasıl evirebileceğimi öğretiyor" açıklamasını yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Deniz Can Aktaş ile uzun bir süredir mutlu birlikteliği olan Sancaktutan için, "Ben yemek yapmayı çok seviyorum, Hafsa da yemek yapmayı çok seviyor, biz iş bölümü şeklinde yapıyoruz yemeği" demişti.

Etiketler : Oyunculuk var olma nedenim Hafsanur Sancaktutan Genç yetenek
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