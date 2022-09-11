Oyunculuk sohbeti

Ekranlara veda eden 'Seversin' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Yörük yüzü olduğu bir kahve markasının partisinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Neşeli geçen gecede oyuncuyu sevgilisi Tuana Yılmaz, Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ve Taro Emir Tekin gibi isimler yalnız bırakmadı. Taro Emir Tekin ve Burak Yörük etkinlikte bir süre oyunculuk üzerine sohbet etti.