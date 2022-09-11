VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Barış Pınarı bölgesinde yeni eğitim-öğretim yılında 49 bin öğrenci ders başı yaptı
Dünyanın gözü bu noktada! Türkiye'ye bağlanacak
Metrobüs kazazedeleri İBB'den manevi tazminat isteyebilir
Türkiye'yi kışkırtıp Avrupa'ya sığındılar
Kendine has takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya, yeni yılı 2015'e girdi
11 Eylül'ün 21. yılında terör saldırılarının aydınlatılmasına yönelik davalar sürüyor
Zaporijya Nükleer Santrali'nin üretim faaliyetleri tümüyle durduruldu
Navlun fiyatları, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle bu yıl yüzde 50'den fazla düştü
Visa, ABD'deki silah mağazalarındaki satışlar için "yeni ticari kod" uygulayacak
Dünkü yarışta kaza geçiren Bahattin Sofuoğlu'nun kolunda kırık tespit edildi
Bakan Dönmez: Keşfin ateşini Akdeniz'de de yakmaya kararlıyız
Keşfin ateşi Akdeniz'de yanacak
Demokrasinin unutulmayan kara lekesi
Ankara-Atina hattında tansiyon düşmüyor
Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak
Kraliçe 2. Elizabeth'in ardında bıraktığı Birleşik Krallık
Tahıl koridoru anlaşmasının 3 önemli etkisi
Engelli bir çocuğu arkadaşlarının yürütme mücadelesi filmle anlatılacak
Hitit dönemine ışık tutacak
Türk Telekom yerli eSIM yeni nesil akıllı telefonlara hazır
6'lı masada sular durulmuyor!
Avrupa'nın en büyüğü sustu
"Türkiye'ye F-35 vermeliyiz"
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
11 Eylül 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 14:30:00

Oyunculuk sohbeti

ABONE OL

Ekranlara veda eden 'Seversin' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Yörük yüzü olduğu bir kahve markasının partisinde arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Ekranlara veda eden 'Seversin' dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Burak Yörük yüzü olduğu bir kahve markasının partisinde arkadaşlarıyla bir araya geldi. Neşeli geçen gecede oyuncuyu sevgilisi Tuana Yılmaz, Arda Türkmen, Melodi Elbirliler ve Taro Emir Tekin gibi isimler yalnız bırakmadı. Taro Emir Tekin ve Burak Yörük etkinlikte bir süre oyunculuk üzerine sohbet etti.

Etiketler : Oyunculuk sohbeti Seversin Tuana Yılmaz Arda Türkmen Melodi Elbirlile
Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim

Selahattin'i görünce ‘evleneceğim' dedim
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması
Okul alışverişi

Okul alışverişi
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır

Tilbe'den Hadise'ye: Gözyaşları Kutsaldır
Popçular güçlünün yanındadır

Popçular güçlünün yanındadır
Zeybek performansı

Zeybek performansı
Reklam piyangosu

Reklam piyangosu
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes