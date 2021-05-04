Oyunculuk için konservatuar şart değil

Oyuncu Damla Sönmez, konservuatara gitmeden de başarılı bir oyuncu olunabileceğini söyledi. Reutouch dergisine konuşan Sönmez, kendisini kariyerinde geliştirmek için hep dersler aldığını ve kurslara gittiğini belirtti. Bu durumdan keyif aldığının altını çizen Sönmez, ''Konservatuar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurt dışında yurt içinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti'' dedi.