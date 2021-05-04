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04 Mayıs 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 13:30:00

Oyunculuk için konservatuar şart değil

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Oyuncu Damla Sönmez, konservuatara gitmeden de başarılı bir oyuncu olunabileceğini söyledi.

Oyuncu Damla Sönmez, konservuatara gitmeden de başarılı bir oyuncu olunabileceğini söyledi. Reutouch dergisine konuşan Sönmez, kendisini kariyerinde geliştirmek için hep dersler aldığını ve kurslara gittiğini belirtti. Bu durumdan keyif aldığının altını çizen Sönmez, ''Konservatuar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurt dışında yurt içinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti'' dedi.

Etiketler : oyuncu damla sönmez kariyer konservatuar
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