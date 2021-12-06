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06 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 12:00:00

Oyunculuk için doğmuşum

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En son dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde rol alan Bade İşçil, açıklamalarda bulundu.

En son dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde rol alan Bade İşçil, açıklamalarda bulundu. Bir röportajında 'Fakir karakteri oynamaya tipim müsait değil' diyen oyuncu, kendisini Andaç Haznedaroğlu'nun keşfettiğini söyledi. İşçil, "Oyunculuk hiç aklımda yoktu ama meğer bunun için doğmuşum" dedi. Bugüne kadar birçok başarılı yapımlarda yer alan oyuncu, senaryo konusunda seçici olduğunu belirtti.

Etiketler : Oyunculuk için doğmuşum Aşk 101 Bade İşçil
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