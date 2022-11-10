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'Oyunculuk hayali kurardım'
10 Kasım 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 13:00:00

'Oyunculuk hayali kurardım'

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TRT'nin başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun'un yer aldığı 'Teşkilat' dizisinde rol alan Cansu Tuman, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

TRT'nin başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun'un yer aldığı 'Teşkilat' dizisinde rol alan Cansu Tuman, oyunculuğuyla beğeni topluyor. Yapımda, 'Celine' karakterini canlandıran Tuman, küçüklüğünden itibaren en büyük hayalinin oyunculuk olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Daha çocukken televizyon karşısına geçip, ben de oyuncu olacağım derdim. Aileme, arkadaşlarıma kafamdan senaryolar uydurup oynar ve çok eğlenirdim" dedi.

Etiketler : Oyunculuk hayali kurardım Deniz Baysal Yurtçu Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun
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