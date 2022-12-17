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17 Aralık 2022 Cumartesi 13:31:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 13:31:00

Oyunculuk bir tık önde

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'Aldatmak' dizisinde rol alan Defne Samyeli görüntülendi.

'Aldatmak' dizisinde rol alan Defne Samyeli, Bebek'te görüntülendi. Çekimlerin güzel gittiğinden söz eden Samyeli, 'Şarkıcılık mı yoksa oyunculuk mu?' sorusuna ''Ekranlarda olmaktan gerçekten çok mutluyum ama sahne benim için bambaşka bir şey. Oyunculuk hayatımdan her zaman bir adım önde, müzik çocukluk hayalimdi" dedi. Kişisel gelişim ve insan davranışları üzerine Amerika'da eğitim aldığını belirten Samyeli, kendisini her zaman geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

Etiketler : aldatmak oyuncu defne samyeli
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