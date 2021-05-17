Oyunculuğun ucu bucağı yok

Alev Alev adlı dizi ile ekranda boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğun ucu bucağı olmadığını dile getirdi. Güzel oyuncu, "Kendinden bambaşka birini oynamak bile farklı bir deneyim. Yaptığım mesleğin herhangi bir ucu bucağı olduğunu düşünmüyorum. Hayatta ne varsa sahnede de o var'' dedi.





