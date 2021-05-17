17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30:00
Oyunculuğun ucu bucağı yok
Alev Alev adlı dizi ile ekranda boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğun ucu bucağı olmadığını dile getirdi.
Alev Alev adlı dizi ile ekranda boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, oyunculuğun ucu bucağı olmadığını dile getirdi. Güzel oyuncu, "Kendinden bambaşka birini oynamak bile farklı bir deneyim. Yaptığım mesleğin herhangi bir ucu bucağı olduğunu düşünmüyorum. Hayatta ne varsa sahnede de o var'' dedi.