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30 Ekim 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 14:30:00

Oyunculuğu kafamda sıkça bırakıyorum

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Oyuncular Ercan Kesal, Kaan Urgancıoğlu ve yapımcı Suzan Güverte ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi'vali'nde öğrencilerle buluştu.

Oyuncular Ercan Kesal, Kaan Urgancıoğlu ve yapımcı Suzan Güverte ikincisi düzenlenen Luma Kısa Film Festi'vali'nde öğrencilerle buluştu. Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşi de Urgancıoğlu, oyunculuğun aşk ve nefret ilişkisi yaşadığını söyledi. Urgancıoğlu, "Oyunculuğu kafamda sık sık bırakıyorum. Bazı soruların cevabını verdikten sonra daha iyi yapabileceğimi düşünüp yeniden dönüyorum. Sonra yine tıkanıyorum ve yine bırakıyorum, yine geri dönüyorum. Bir noktada ise yönetmenlik yapmayı düşünüyorum" dedi.

Etiketler : ercan kesal kaan urgancıoğlu suzan güverte
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